Mit 90 noch immer ein Späßchen auf den Lippen

Am Mittwoch feierte Josef Dusel aus dem Prichsenstädter Stadtteil Kirchschönbach seinen 90. Geburtstag. Auch im hohen Alter hat der Jubilar immer noch ein Späßchen auf seinen Lippen. In Gerolzhofen geboren ging er dort acht Jahre zur Schule. Danach half er im elterlichen Betrieb in der Landwirtschaft und Wald mit. In seiner Jugendzeit boxte Dusel im Amateurbereich, erst in Gerolzhofen, später in Schweinfurt. Dann zog es ihn für zwei Jahre nach Essen in den Kohlebergbau. Im November 1953 heiratete er in das Anwesen, einen landwirtschaftlichen Betrieb seiner Frau Maria, ein. Aus der Ehe mit seiner Frau Maria stammen vier Kinder, drei Söhne und eine Tochter. Seine Ehefrau ist im Jahr 2012 gestorben. Seither wird er von seinem Sohn Thomas umsorgt.

Der Wasserleitungsbau zwischen Castell und Gerolzhofen, danach der Mainkanalbau zwischen Volkach und Schwarzach und später 31 Jahre in den Staatsforsten, erst Wiesentheid und Ebrach, waren weitere Betätigungsfelder des heute Neunzigjährigen. Zwei Wahlperioden war Josef Dusel in der damals noch selbständigen Gemeinde Kirchschönbach im Gemeinderat. Als Kommandant der Feuerwehr wirkte Dusel 18 Jahre lang im Ort. Josef Dusel war mit Adam Hildmann Gründer der bunten Abende des CCK im Fasching, deren Erlös bis heute an den Kindergarten geht. Gab es für das Dorf Kirchschönbach etwas Neues zu entwickeln, war der Jubilar immer an vorderster Front dabei.

Zu seinem Jubiläum gratulierten die vier Kinder mit ihren Familien, darunter vier Enkel und zwei Urenkel. Für die Stadt Prichsenstadt überbrachte Bürgermeister René Schlehr die besten Glückwünsche mit einem Präsentkorb. Weitere Gratulanten waren die Feuerwehr durch Willi Zapf, Verwandte und viele Nachbarn.