Mit 74 Wanderern auf Platz Eins gelandet

Der Wanderclub "Schiefer Turm Kitzingen 1974" veranstaltete am Wochenende seinen 46. traditionellen Wandertag und zählte rund 60 Gruppen am Start. Sie waren am Samstag und Sonntag auf den sechs, zehn und 20 Kilometer langen Rundparcours unterwegs.

Im Stadtteilzentrum drängten sich die Besucher, die nach absolvierter Wanderung eine wohlverdiente Brotzeit genossen und auf die Siegerehrung durch den Vorsitzenden Gerhard Güntner und Oberbürgermeister Siegfried Müller warteten.

Verbunden mit dem Dank an die vielen Helfer, ohne die eine Organisation mit so vielen Teilnehmern nicht möglich gewesen wäre, überreichten Güntner und Müller die Preise an die Vertreter der teilnehmerstärksten Vereinigungen.

Unterpleichfeld auf dem ersten Platz

Den ersten Rang mit 74 Teilnehmern belegten die Wanderfreunde Crailsheim vor der Wandergruppe des TSV Unterpleichfeld, für den 67 Wanderer aufgebrochen waren. Den dritten Platz sicherten sich die Wanderfreunde Creglingen mit 59 Teilnehmern.

Die weiteren Platzierungen: Vierter Platz (40 Teilnehmer): TSV Mühlhausen, Wanderfreunde Zirndorf, Wanderfreunde Büchenbach, Wanderfreunde Volkach, Wanderfreunde Dettelbach; fünfter Platz (34): TSV Weißenbrunn, Wanderfreunde Wiebelsheim; sechster Platz (30): Wanderclub Magdlos.

An Start und Ziel Stadtteilzentrum spielte die Erlacher Volksmusik.