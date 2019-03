Mit 6,5 PS über den Parkplatz

Auf den "Spuren von Schumi" können sich die Mitglieder der Jugend-Kart-Gruppe beim Kitzinger Automobilclub bewegen, wie es Vorsitzender Walter Loschky ausdrückte. Etliche Veränderungen seien geplant, um die Jugendarbeit im Club weiterhin auf hohem Niveau zu betreiben: So wurden mehrere 6,5 PS-starke neue Karts angeschafft, mit denen am Parkplatz im Sickergrund zweimal die Woche trainiert werden kann.

Jugendleiter Markus Friemelt hat sich außerdem zu einem zertifizierten Kart-Trainer ausbilden lassen. Gute Voraussetzungen also für alle interessierten Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren.

Rannfahrerlegende Handa hört nach fast 43 Jahren auf

Was der Club alles an Erfolgen ermöglicht, zeigt die Rennfahrerlegende Norbert Handa, der sich nach fast 43 Jahren Bergrennsport mit nationalen und internationalen Erfolgen nun zur Ruhe setzt. Ganz aussteigen will er aber nicht und bleibt dem Club verbunden. Wie man hört, will er sich zudem um die Rennkarriere seines Sohnes kümmern.

Fast nicht enden wollte der Jahresrückblick des Vorsitzenden, wo sich ein Höhepunkt an den anderen reihte. So zum Beispiel die Besichtigung der Oldtimergarage des ehemaligen "Schwanberg - Rennleiters" Ernst Plannasch, die verschiedenen Oldtimer-Ausfahrten durch Franken und die sehr gut angenommene "3. Main Motor Classics" , wo Fahrzeuge aus sechs Nationen zu bestaunen waren. "Beim 250. Teilnehmer haben wir aufgehört zu zählen," meinte Walter Loschky, der das Engagement der Mitglieder lobte und sich über das aktive Clubleben freute.

Mehr Verkehrssicherheit vor den Schulen angemahnt

Verkehrsreferent Georg Büchlein beleuchtete die manchmal schlechte Verkehrssituationen im Kitzinger Stadtgebiet und sprach die Verkehrssicherheit vor den Schulen an, die er verbessert haben möchte. Bemerkenswert war der Vortrag von Sportleiter Norman Struckmann, der die Leistungen der Jugend-Kart-Gruppe hervorhob, sowie die vielen Erfolge der Rennfahrer in den Bergdisziplinen.

Am Ende brachte Vorsitzender Loschky eine Vorschau auf das Jahr 2019 mit vielen interessanten Themen. "Ich hoffe, dass die Attraktivität des Automobilclubs und die Mitgliederzahlen damit weiter steigen werden" so Loschky.

Jugendliche, die sich für die Kart-Gruppe interessieren, können unter https://amc-kitzingen.jimdo.com nachsehen.