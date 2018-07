Mit 40 000 Euro fördert die Landesstiftung Projekte im Landkreis Kitzingen

In seiner heutigen Sitzung hat der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung über Förderanträge aus ganz Bayern entschieden, teilt der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib mit, Mitglied des Stiftungsrates. 40 000 Euro fließen aus der Stiftung auch an drei Projekte im Landkreis Kitzingen.

Dem Landkreis Kitzingen wurde zur Sanierung des historischen Anwesens Alte Poststraße 10 in Kitzingen ein Zuschuss in Höhe von 25.700 Euro bewilligt. Einen Förderzuschuss von 9200 Euro gibt es für die Sanierung eines Anwesens in der Hauptstraße in Abtswind. 5100 Euro erhält der Markt Schwarzach für die Restaurierung der alten Stadtmauer in Stadtschwarzach.

Der Landtagsabgeordnete ermutigt Kommunen, Privateigentümer und Einrichtungen aus dem Landkreis Kitzingen, noch viel häufiger Förderanträge bei der Landesstiftung einzureichen: „Es lohnt sich wirklich. Dann können in Zukunft hoffentlich noch deutlich mehr Projekte aus unserer Region von den Stiftungsgeldern profitieren.“

Anträge können formlos gestellt werden. Antragsformulare und Förderrichtlinien zum Herunterladen gibt es auf der Homepage der Landesstiftung: www.landesstiftung.bayern.de .