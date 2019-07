Kitzingen vor 29 Minuten

Mit 1,48 Promille auf dem Rad unterwegs

Kaum auf dem Fahrrad konnte sich am Sonntagabend ein 45-jähriger Mann halten, als er deutlich alkoholisiert in Schlangenlinien durch die Ernst-Reuter-Straße in Kitzingen fuhr. Wie die Polizei mitteilte, ergab der Alkoholtest ein Ergebnis von 1,48 Promille. Der Mann durfte nicht weiter fahren und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.