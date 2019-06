Iphofen vor 1 Stunde

Mit 1,26 Promille am Steuer

Am Dienstagabend geriet ein 59-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße in Iphofen in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Den Beamten wehte dabei eine Alkoholfahne entgegen. Ein Test ergab laut Polizeibericht 1,26 Promille. Der Mann durfte nicht weiter fahren und ist seinen Führerschein erst einmal los. Außerdem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.