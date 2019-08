Kitzingen vor 28 Minuten

Mit 1,21 Promille

auf dem Moped



Bei einer Verkehrskontrolle in der Fischergasse in Kitzingen, fiel am Montagmorgen den Polizeibeamten eine 58-Jährige wegen starken Alkoholgeruchs auf. Laut Polizeibericht ergab ein Alkoholtest 1,21 Promille. Die Frau durfte mit ihrem Kleinkraftrad nicht weiterfahren und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.