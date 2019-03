Mit 1,1 Promille auf der A 3

Glück im selbst verschuldeten Unglück hatte ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr, wie die Autobahnpolizei berichtet.

Während seiner Fahrt auf der A 3 prallte der alkoholisierte Mann frontal gegen den Fahrbahnteiler des Autobahnkreuzes Biebelried. Von dort wurde der Wagen abgewiesen und nach rechts in den Grünstreifen geschleudert, wo er quer zur Fahrbahn, mit der Fahrzeugfront zum Fahrstreifen liegen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt. Eine Streifenbesatzung konnte die Unfallursache sofort riechen: Der Fahrer hatte mehr als 1,1 Promille intus. Es folgten Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins. Am Auto und an den baulichen Einrichtungen entstand erheblicher Schaden. (abra)