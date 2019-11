Misslungener Halloween-Scherz: Wurf-Ei zerstört Fliegengitter

Um einen offenbar misslungenen Halloween-Streich handelt es sich bei einer Sachbeschädigung, die die Polizei am Samstag in der Karlsbader Straße in Kitzingen aufnehmen musste. In der Nacht auf Freitag hatte ein Unbekannter laut Polizei ein rohes Ei auf eine Hausfassade geworfen und das Fliegengitter eines Fensters getroffen.

Das Gitter wurde beschädigt und erheblich verschmutzt, so dass es ersetzt werden muss. Der Schaden beläuft sich auf circa 20 Euro. Ob die Hausfassade beeinträchtigt ist, muss noch ermittelt werden.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.