Volkach vor 59 Minuten

Missglücktes Wendemanöver im Kreuzungsbereich

12 000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag in der Gaibacher Straße in Volkach ereignete. Hier fuhr laut Polizebericht ein 82-Jähriger mit einem Lastwagen und verlangsamte im Kreuzungsbereich Am Hohen Weg die Geschwindigkeit, da er im Kreuzungsbereich wenden wollte, meldet die Polizei. Als ein hinter dem Lastwagen fahrender Citroen-Fahrer auf der Linksabbiegespur vorbeifahren wollte, übersah der Lastwagen-Fahrer den Citroen und so stießen die beiden Fahrzeueg zusammen.