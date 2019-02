Missglücktes Ausparken

Am Donnerstagfrüh ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen ein Parkrempler. Ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer blieb beim Ausparken mit seinem Pkw aus Unachtsamkeit an einen daneben geparkten Pkw hängen, berichtet die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.