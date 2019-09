Iphofen vor 1 Stunde

Missglückte Fahrübung: 18-Jähriger überschätzt sein Können

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Sonntag kurz nach 0.30 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Bahnhofstraße in Iphofen das Kurvenfahren geübt. Hierbei stellte sich, wie die Polizei berichtet, "eine Diskrepanz zwischen bereits vorhandenem fahrerischen Können und gefahrener Geschwindigkeit in Verbindung mit angestrebtem Kurvenradius ein".