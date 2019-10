Obernbreit vor 15 Stunden

Mirabellenbaum beschädigt

In der Flurgemarkung Kuhberg wurde am Samstagnachmittag auf einer Streuobstwiese in Obernbreit ein Mirabellenbaum beschädigt. Die Polizei vermutet,dass ein landwirtschaftliches Fahrzeug an dem Baum hängenblieb.