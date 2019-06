Millionenzuschuss für die Klinik Kitzinger Land

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker haben das Jahreskrankenhaus-Bauprogramm 2019 freigegeben. Huml betonte am Mittwoch in München: „Bayern steht für eine flächendeckende leistungsfähige Krankenhausversorgung. Dafür brauchen wir kontinuierlich hohe Investitionen in unsere Kliniken.“ Füracker ergänzte: „In diesem Jahr stellen wir 389 Millionen Euro allein für die laufenden Bauvorhaben zur Verfügung. Grundlage für das hohe Fördervolumen ist der Krankenhaus-Förderetat mit seinem Rekordniveau von jährlich 643 Millionen Euro.“ So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Ministerien.

Die Klinik Kitzinger Land findet sich in den Förderzusagen der Minister mit ihrem Bauabschnitt 1 wieder. Das Kreiskrankenhaus wird zurzeit in mehreren Schritten erweitert und umgebaut. Für die Kosten von 16,64 Millionen Euro in diesen Förderabschnitt beträgt der staatliche Zuschuss im Jahr 2019 rund 3,1 Millionen Euro.