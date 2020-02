Millionenförderung für Sommeracher Kindergarten

Die Bautätigkeit in Sommerach hält unvermindert an. So befasste sich das Ratsgremium in seiner jüngsten Sitzung mit dem Neubau von drei Reihenhäusern und einem Einfamilienhaus mit Doppelgarage.

Wie Bürgermeister Elmar Henke außerdem mitteilte, kann das Büchereiteam Sommerach auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken, so wurden sowohl die Bücherei als auch die Flohmarktveranstaltungen gut besucht. Dennoch sei eine Unterstützung seitens der Gemeinde notwendig, um den Medienbestand auch zukünftig auf dem Laufenden zu halten. Laut Ratsbeschluss erhält die Bücherei Sommerach einen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro für das Jahr 2020.

Weitere Punkte im Sommeracher Gemeinderat:

• Wie der Gemeindechef informierte, wird für den Architektenwettbewerb "Mehrgenerationenhaus in der Winzerstraße 10" am 25. März die Preisrichtervorbesprechung sein, das Kolloquium ist für den 16. Juni vorgesehen. Am 24. September, so Henke, tritt die Jury zusammen. Die Regierung von Unterfranken stimmt dem vorzeitigen Beginn für den "Wettbewerb Neuordnung Quartier Winzerstraße" zu.

• Die ILE (integrierte Ländliche Entwicklung MainSteigerwald) soll umstrukturiert werden und in zwei neue Regionen aufgeteilt werden: die ILEK Steigerwald und die neue ILEK Mainschleife. In der Märzsitzung des Gemeinderates muss laut Henke dazu ein Beschluss gefasst werden.

• Die Genehmigung des Landratsamtes Kitzingen für den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Valentin in Sommerach ist eingegangen. Die voraussichtliche Gesamtförderung liegt für Krippe und Hort bei zirka 1,7 Millionen Euro, berichtete der Bürgermeister.

Sarah Östreicher ist neue Weinprinzessin

• Sommerach hat eine neue Weinprinzessin: Sarah Östreicher repräsentiert ab 2020/21 den Weinort auf der Weininsel. Am 27. März wird die bisherige Weinprinzessin Magdalena Sauer feierlich verabschiedet und gibt die Krone an ihre Nachfolgerin weiter.

• Gleich drei Sommeracher Betriebe wurden für ihre Spezialitäten durch den Landkreis Kitzingen ausgezeichnet: Das Weingut Galena, die Winzer Sommerach und das Weingut Stephan Strobel. Sie alle dürfen nun den Titel "Unsere Originale" tragen und werden auf die kulinarische Landkarte der Europäischen Metropolregion Nürnberg aufgenommen, teilte der Bürgermeister mit.

• Bei den Ladesäulen für die Elektrofahrzeuge müssen auf Verlangen des Gesetzgebers einige Anpassungen erfolgen. Die ÜZ Mainfranken wird laut Henke die Umrüstungskosten zu 100 Prozent übernehmen.

• Das Weingut Wolfahrt aus Sommerach wurde in der Kategorie "Zu Gast beim Winzer" in die Weintourismuskampagne "Franken – Wein.Schöner.Land!" aufgenommen.

Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung gesunken

• Die ersten drei Ausschreibungen für den Kindergarten Sommerach sind erfolgt. Die Gespräche über die Einrichtung werden zeitnah erfolgen.

• Der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung ist 2019 um circa 25 Prozent zurückgegangen. Dies sei auf die Nachtabsenkung und die Verwendung von LED-Leuchten zurückzuführen, teilte der Bürgermeister mit.

• In der Jagdgenossenschaftsversammlung am 22. Januar haben die Jagdpächter eine Verlängerung der Jagdpacht um neun Jahre bekommen.

• Ulrich Schwarz möchte im Gemeindewald 40 Bäume pflanzen. Nach Rücksprache mit dem Revierförster Andreas Hiller ist dies möglich.