Michael Winterstein im Amt bestätigt

Die Mitgliederversammlung des SC Schernau verlief in ruhiger, harmonischer Atmosphäre. Vorsitzender Michael Winterstein gab einen Rückblick über sein abgelaufenes Amtsjahr. Diverse Aktivitäten des SC Schernau belegen das aktive Vereinsleben, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach den Berichten der Schriftführerin Sandra Stark und des Kassier Peter Knorz gab Trainer Erwin Müller einen kurzen Überblick über die derzeitige Situation der 1. Mannschaft. Sie ist mit dem 2. Platz klar auf Aufstiegskurs, strebt aber noch die Meisterschaft in der B-Klasse an. Zudem gab der Spartenleiter Schach, Herbert Pröstler, eine kurze Info über das Schachangebot beim SCS der zusammen mit Lengfeld eine Spielgemeinschaft in der Kreisliga bildet.

Nachdem der Vorstand entlastet war, ergaben die Neuwahlen folgendes Ergebnis: Vorsitzender Michael Winterstein, Stellvertreter Daniel Stark, Kassier Karl-Heinz Kohl, Schriftführer Bernd Schöderlein. Nach 20 Jahren ist der Kassier Peter Knorz zurückgetreten. Er hat das Amt gewissenhaft und zur vollsten Zufriedenheit geführt, so die Mitteilung.