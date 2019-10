Michael Will ist neuer Sommeracher Schützenkönig

23 Akteure beteiligten sich am Königsschießen der Schützenabteilung des SV/DJK Sommerach. Neuer Schützenkönig wurde Michael Will (links), bei der Jugend siegte Julian Gebauer (rechts). Mit im Bild sind die Zweit- und Drittplatzierten sowie Schützenmeisterin Anna Then (Mitte). Foto: Foto: Walter Braun