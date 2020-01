Michael Schönberger trägt die Königskette in Altenschönbach

Höhepunkt im Altenschönbacher Schützenjahr ist die Königsproklamation. Mit seinen knapp 100 Mitgliedern stellt der Verein drei Mannschaften in den Rundenwettkämpfen. Während sie sich dabei mit anderen Vereinsmannschaften duellieren, versucht man beim Königsschießen die eigenen Kameraden hinter sich zu lassen. Dabei zeichnen sich Trainingseinsatz immer aus. Zumindest bestätigen dies die Ergebnisse.

Geht es um Training oder Wettkampf, lässt sich Daniel Reul nichts vormachen. Reul war mit 46 Einsätzen der eifrigste Schütze der Altenschönbacher Gesellschaft. Dies zeichnete sich auch bei den Ergebnissen ab. Auf dem zweiten Platz landete Michael Schönberger, der es auf gut die Hälfte brachte, so Schützenmeister Werner Kern.

Immer wieder erscheinen die beiden auf den Ergebnislisten auf den vordersten Plätzen. Beide erhielten von den Mitgliedern für ihren Trainingseifer riesigen Applaus. Den Titel des Schützenkönigs darf Michael Schönberger tragen. Mit einem 180,1-Teiler ließ er Lothar Bernhard (191,6) und Steffen Hümmer (396,9)hinter sich, die als Ritter fungieren. Neuer Jugendkönig ist Jan Deppisch vor Hannah Schönberger und Jan-Leo Schönberger.

Rege Teilnahme

Bei Schießen in der Schützenklasse und um den Titel des Schützenkönigs nahmen 38 Mitglieder teil. Das Vereinsschießen in der Schützenklasse gewann Daniel Reul (52,7-Teiler) vor Michael Schönberger (95,9), Roland Ritzau (107,1) Udo Schönberger (111,3) und Friedrich Appold (113,9). Die Vereinsmeisterschaft in der Schützenklasse gewann Anna-Maria Gnebner mit 392 Ringen. Es folgten auf den Plätzen Daniel Reul (374) und Michael Schönberger (371). Bei der Jugend siegte Joel Gehring mit 269 Ringen vor Fiona Schönberger (260).

Den Pokal bei den Schützen Ü 56 gewann Friedrich Appold (82,9-Teiler) vor Roland Ritzau (88,9) und Burkard Reul (225,6). Bei den Damen gewann Simone Reul (43,3) vor Anna-Lena Kuhn (68,9) und Tina Reul (82,8). Den Damenwanderpokal sicherte sich in diesem Jahr Susanne Schönberger mit 44 von 50 Ringen vor Tina Reul (42) und Conny Schönberger (42).

Der neue Bürgerkönig heißt Stephan Heinrich. Mit einem 294,3-Teiler ließ er Gabi Krünes (330,4) und Heidrun Jäger 791,1) hinter sich. Bei der Jugend siegte Hannah Schönberger (439,3-Teiler) vor Jan Deppisch (823,6) und Jan-Leo Schönberger (1130,0). Schützenmeister Werner Kern bedankte sich bei allen Teilnehmern.