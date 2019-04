Sulzfeld vor 22 Minuten

Metzgermeister Windl wird 80

Alois Windl feiert am Freitag in Sulzfeld sein 80. Wiegenfest. Der Jubilar erblickte in der Oberpfalz das Licht der Welt und wuchs mit sechs Geschwistern auf. Die Eltern betrieben ein Wirtshaus. Nach der Schulzeit erlernte er das Metzgerhandwerk und schon frühzeitig stand für ihn fest, dass er sich selbstständig machen will. So wurde er 1961 mit 22 Jahren Bayerns jüngster Metzgermeister. Ein Jahr später übernahm er die in Sulzfeld ausgeschriebene Metzgerei, wo er die Metzgereifachverkäuferin Ingrid Geßlein kennen lernte. Daraus wurde Liebe und 1963 wurde Hochzeit gefeiert. Zunächst baute sich das Ehepaar 1965 in Heusenstamm nahe Frankfurt eine eigene Existenz auf, ging aber 1981 zurück nach Sulzfeld und betrieb dort bis 2003 die Metzgerei Hartwig im Gasthof Zum Hirschen, dem Haus, aus dem die Ehefrau stammt. Nach 49 Berufsjahren war dann gesundheitsbedingt Schluss. Das Paar hat zwei Kinder und einen Enkel. Sie werden am runden Geburtstag ebenso zur Gratulation erwartet wie zahlreiche Freunde und bekannte sowie ehemalige Kunden.