Metallzaun angefahren

Zwischen dem 16. Februar, 00 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, ereignete sich am Klettenberg in Kitzingen ein Unfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Metallzaun. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Zaun beläuft sich laut Polizeiauf etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.