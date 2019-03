Metallbügel überfahren

Am Dienstag um 4.45 Uhr war ein unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw und Anhänger in der Scheinfelder Straße in Geiselwind unterwegs. Beim Einbiegen nach rechts in die Schlüsselfelder Straße überfuhr das Gespann zwei Metallbügel, die dort in den Boden eingelassen sind. Anschließend, so die Polizei, flüchtete der Autofahrer. Es entstand Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.