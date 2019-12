Messerattacke führt Polizei zum Mohnkapsellager

Wegen einer Auseinandersetzung in einer Spielothek in der Kitzinger Schreibersgasse, bei dem ein Messer im Spiel gewesen sein soll, rief am 1. Weihnachtsfeiertag um 20.24 Uhr jemand die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass sich ein 27-Jähriger zunächst dort mit seiner 24-jährigen Lebensgefährtin laut gestritten hatte, berichtet die Polizei.

Ein 36-jähriger Unbeteiligter wollte den Streit schlichten, wodurch er den Unmut des 27-Jährigen auf sich zog. Die verbale Aggressivität des Jüngeren schreckte den Älteren ab. Indes bemächtigte sich der Aggressor eines auf dem Boden liegenden Einhandmessers und fuchtelte mit diesem in Richtung des 36-Jährigen herum.

Der verhinderte Schlichter sah sich nun in einer bedrohlichen Situation und machte mit den Händen Abwehrbewegungen. Im Zuge dessen berührte das Messer den Handrücken des Abwehrenden und dieser zog sich eine kleine Wunde zu. Vor dem Eintreffen der Polizei war der 27-Jährige geflohen, konnte jedoch von den Beamten ergriffen werden. Das Messer hatte er zuvor an seine Lebensgefährtin übergeben, die es in einem Mülleimer verschwinden ließ.

Bei dem Täter fand die Polizei leere Schlafmohnkapseln. Ein hinzugezogener Arzt überwies ihn ins Krankenhaus, weil von einer Opiumvergiftung auszugehen war. Bei einer folgenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei keine verdächtigen Stoffe. Allerdings führten die Ermittlungen zu einem 36-Jährigen aus dem Bekanntenkreis des Täters, der als Konsument dieser Kapseln gilt. In seiner Wohnung fanden die Beamten eine nicht geringe Menge der getrockneten Mohnkapseln.

Gegen den 27-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt und dessen Lebensgefährtin muss sich wegen versuchter Strafvereitelung verantworten.