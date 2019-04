Messerattacke: Unbekannter zersticht Reifen an Bootsanhänger

Zwischen Samstag 15.30 Uhr und Sonntag 10.45 Uhr hat laut Polizei jemand an einem Bootsanhänger, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe der Lessingstraße in Volkach abgestellt war, die beiden hinteren Reifen des Tandemanhängers zerstochen. Der unbekannte Täter stach auch mehrfach auf die Bug-Persenning ein. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 1200 Euro an.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.