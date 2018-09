Kitzingen vor 39 Minuten

Mercedesfahrer nach Unfall geflüchtet

Ein Passant wurde am Mittwochmittag am Königsplatz in Kitzingen Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, berichtet die Polizei. Dabei stieß der unbekannte Fahrer eines Mercedes beim Rückwärtsausparken gegen den Opel Insignia eines 41-jährigen Mannes und richtete einen Schaden von 1000 Euro an. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.