Volkach vor 1 Stunde

Mercedesfahrer

geflüchtet



Am Dienstagspätnachmittag wurde am Alten Bahnhof in Volkach auf dem Edeka-Parkplatz ein geparkter Opel angefahren.Laut Polizeibericht, hatte eine Zeugin beobachtet, wie der Fahrer eines weißen Mercedes beim Ausparken den Opel berührte und beschädigte. Zusammen mit einer weiteren Zeugin versuchten sie durch Gestikulieren den Unfallverursacher zum Anhalten zu bewegen. Dieser setzte seine Fahrt jedoch fort. Die beiden Zeuginnen hatten sich daraufhin das Kennzeichen notiert und ihre Beobachtungen der Polizei geschildert. Der entstandene Schaden beträgt circa 300 Euro.