Iphofen vor 5 Stunden

Mercedes übersehen, 18 000 Euro Schaden

Eine 53-jährige Autofahrerin war am Dienstagmorgen in derEinersheimer Straße in Iphofen in Richtung B 8 unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts übersah die Frau einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes, wie die Polizei mitteilt.