Mercedes beschädigt

Am Montagmittag beschädigte ein 66-jähriger Autofahrer in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen einen geparkten Mercedes. Er meldete anschließend sein Missgeschick bei der Polizei und brachte an der Windschutzscheibe einen Hinweiszettel an. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei geringer Schaden.