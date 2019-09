Mercedes beschädigt und weitergefahren

Am Freitag, zwischen 15.30 und 16.45 Uhr, wurde ein silberfarbener Daimler Benz, der in der Kaiserstraße in Kitzingen ordnungsgemäß geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und am linken, hinteren Kotflügel durch Kratzer und eine Delle beschädigt.

Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von etwa 2000 Euro aus. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Wer hat in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter Tel.-Nr. (0 93 21) 14 10 entgegen.