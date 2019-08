Kitzingen vor 1 Stunde

Mercedes-Stern gestohlen

In der Zeit vom 26. Juli, 18 Uhr und 7. August, 15 Uhr, stahlen Unbekannte in der Richard-Wagner-Straße in Kitzingen den Stern von der Motorhaube eines geparkten Mercedes. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von circa 150 Euro.