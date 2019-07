Kitzingen vor 1 Stunde

Mercedes-Stern geklaut

Am Gessert in Kitzingen brach ein Unbekannter, zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, an einem geparkten Mercedes den Stern von der Motorhaube ab und klaute diesen. Laut Polizei wird der Schaden auf circa 30 Euro geschätzt.