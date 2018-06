Mentoring der Frauen-Union geht in die sechste Runde

Am vergangenen Samstag traf sich die Frauen-Union (FU) der CSU Unterfranken zur alljährlichen Bezirksversammlung in Volkach. Im Mittelpunkt stand laut einer Mitteilung die Landtagswahl im Herbst, zu der Landtagspräsidentin Barbara Stamm referierte.

Zu Beginn ihrer Rede blickte Barbara Stamm auf den eigenen Weg in der Politik zurück. Als sie 1987 von Franz-Josef Strauß zur Staatssekretärin ernannt wurde, waren sie und Mathilde Berghofer-Weichner die einzigen Frauen im Ministerrat. „Heute ist die Situation der Frauen zum Glück deutlich besser“, betonte Stamm und verwies darauf, dass drei der fünf unterfränkischen CSU-Bundestagsabgeordneten Frauen sind.

Mehr weibliche Nachfolger

Auch freue sie sich sehr darüber, dass sich in den zwei frei werdenden unterfränkischen Stimmkreisen jeweils Frauen für ein Landtagsmandat bewerben, das bislang von einem Mann besetzt war. In Aschaffenburg-Land folgt auf Peter Winter die Juristin Judith Gerlach. Im Stimmkreis Kitzingen tritt Otto Hünnerkopf nicht mehr an. Neue CSU-Direktkandidatin ist die Unternehmerin Barbara Becker aus Wiesenbronn. Hier sei die CSU in Unterfranken ein Vorbild für ganz Bayern.

In ihrer Begrüßung nahm Anja Weisgerber Stellung zur aktuellen Migrationspolitik. Auch Barbara Stamm sprach das Asylthema an: „Wenn Integration gelingen soll, können wir nicht unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen.“

Nachwuchs weiter fördern

Im weiteren Verlauf der Versammlung fiel der Startschuss für das Mentoring-Programm zur Förderung des weiblichen politischen Nachwuchses. „Unser erfolgreiches Mentoring-Programm führen wir nun fort. Denn nur Frauen und Männer gemeinsam können erfolgreich Politik gestalten“, so Weisgerber. Ziel sei es, mehr Frauen für die Politik und die Partei zu gewinnen. Das Programm begleite die Frauen auf ihrem Weg und vermittele ihnen das „notwendige Rüstzeug“ für die politische Arbeit.

Als Mentorinnen haben sich 13 Politikerinnen zur Verfügung gestellt, unter anderem Vize-Landrätin Doris Paul und Landtagskandidatin Barbara Becker. Das Tandem wird begleitet durch ein Rahmenprogramm, das der persönlichen und politischen Qualifizierung der Frauen dient. Aus der Region ist Barbara Weber dabei.