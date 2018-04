Mend sieht Pfarrstelle gesichert

Die Iphöfer Stadtpfarrkirche soll saniert werden, und ein Gerichtsurteil aus dem 19. Jahrhundert bürdet der Stadt einen Teil der Baukosten auf. Im Stadtrat sorgte jedoch anderer Stoff für Diskussionen: „Die Frage, die sich mir stellt“, so der Dritte Bürgermeister Jörg Schanow, „ist vielmehr: Haben wir nach der Sanierung noch einen Pfarrer?“

Auch Iphofens Bürgermeister Josef Mend sind die „Gerüchte“ nicht unbekannt, die sich schon seit geraumer Zeit in der Stadt halten. Unabhängig von den Disskussionen über den Verbleib des Paters gehe er nach jetzigem Stand davon aus, dass Iphofen auch weiterhin zentrale Station bleiben werde, von der umliegende Gemeinden wie Dornheim, Willanzheim oder Seinsheim seelsorgerisch mitversorgt würden.

Mend wisse von Überlegungen des Erzbistums in Bamberg, die katholische Seelsorge zentral in Neustadt/Aisch anzusiedeln oder bei der dezentralen Lösung zu bleiben.

Pater Adam Was ist seit Herbst 2016 als Nachfolger von Hans Reeg in der Gemeinde tätig. Er ist 1963 in Oberschlesien geboren, studierte Islamwissenschaftler und promovierte 2003 an der katholischen Universität in Lublin.