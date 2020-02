Dettelbach vor 41 Minuten

MenGoVocal – vom Madrigal bis zum Pop-Arrangement

Werke vom Madrigal bis zum Pop-Arrangement erklingen am Samstag, 29. Februar, ab 19.30 Uhr bei einem A-Cappella-Konzert in der Dettelbacher Stadtkirche. Die drei Buchstaben MGV sind eigentlich bekannt als Abkürzung für Männergesangsverein, bei diesem jungen Ensemble aber stehen sie für den Namen der Gruppe MenGoVocal. Das Vokalensemble bildete sich laut Pressemitteilung 2015 aus sechs ehemaligen Sängern des renommierten Jugendkammerchors Ingolstadt. Bedingt durch die unterschiedlichen Wohnorte – Hamburg, Essen, München, Eichstätt und Ingolstadt – müssen die Musiker sich gut organisieren und ihre Proben sorgfältig planen. Die Ergebnisse dieser Probenarbeit stellen die Männer in Konzerten vor. Unterstützt wird das Vokalensemble von der Sopranistin Bernadette Schmidt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.