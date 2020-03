Melanie Caesar wird neue Pfarrerin in Gnodstadt

Der Landeskirchenrat der evangangelisch-lutherischen Kirche in Bayern hat in seiner letzten Sitzung Pfarrerin Melanie Caesar (derzeit in Illesheim, Dekanatsbezirk Bad Windsheim) auf die halbe Pfarrstelle Gnodstadt berufen. Das Einvernehmen mit dem Kirchenvorstand wurde wegen der Corona-Lage nach Rücksprache mit der Regionalbischöfin Gisela Bornowski per Umlaufbeschluss hergestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Pfarrerin Caesar hat sich dem Kirchenvorstand schriftlich vorgestellt. Aufgrund ihrer familiären Situation (sie ist alleinerziehend mit drei minderjährigen Söhnen) möchte sie momentan nur im Umfang von 50 Prozent ihren Dienst als Pfarrerin versehen.

Vertrauensfrau Anette vom Berg-Erbar und mit ihr der ganze Kirchenvorstand freuen sich. „Wir können es kaum erwarten, den ersten persönlichen Kontakt herzustellen. Wir würden die Familie lieber heute als morgen in unserem Dorf willkommen heißen. Eine tolle Nachricht in schwerer Zeit“, so Anette vom Berg-Erbar.

Pfarrerin Melanie Caesar wird ihre Stelle in Gnodstadt am 1. September antreten.