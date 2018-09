Meisterlich eingelocht

Ingolf hat zwar kein eigenes Handicap, stellte dafür aber eine echte Herausforderung am Wochenende für die Clubmeisterschaft in Kitzingen dar. Trotz des derzeitigen Hochs, genannt Ingolf, haben über 60 Golfspieler von Freitagmittag bis Sonntagabend gezeigt, dass tropische Hitze der Konzentration keinen Abbruch tut. Der älteste Teilnehmer mit über 80 Jahren hat am Samstag und Sonntag zwei 18-Loch-Runden lang mit der Sonne um die Wette gestrahlt, heißt es in einer Pressemitteilung des Golfclubs.

Bei den Herren galt es, über drei 18-Loch-Runden zu beweisen, wer die beste Ausdauer hat. Der 18-jährige Niklas Albert hat sich knapp gegen den 57-jährigen Dennis Sullivan durchgesetzt. Da es verschiedene Altersklassenwertungen gab, standen aber beide auf dem Siegertreppchen. Lukas Albert. der 19-jährige Vorjahressieger, belegte heuer den zweiten Platz, gefolgt von dem 43-jährigen Heiko Hirsch bei den Herren.

Bei den Senioren kam hinter Dennis Sullivan auf den zweiten Platz Fritz Scheuernstuhl und den dritten Platz holte sich Michael Baur.

Birgit Grocholl gibt das Zepter der Clubmeisterinnen scheinbar nicht mehr aus der Hand obwohl Andrea Morawa nur knapp unterlag und dafür auf dem Siegertreppchen der Seniorinnen landete. Platz 2 bei den Damen belegt Doris Orth, die überhaupt erst vor einem Jahr durch ein Noch-Nicht-Golfer-Turnier (ein Konzept des Präsidenten Jürgen T. Knauf um Leuten das Golfen schmackhaft zu machen und dauerhaft Mitglieder zu gewinnen) zum Golfen kam. Platz drei der Clubmeisterschaften belegte Julia Venohr. Bei den Seniorinnen belegte Platz 2 Katrin Wagner knapp vor Ingrid Wallenhorst-Röder.

Zum ersten Mal wurde auch in der Altersklasse über 65 gewertet, wobei sich bei den Herren der 71-jährige Volker Ohnemus den Titel holte und bei den Damen Ursula Geiter. Krönender Abschluss war dann ein Konzert der Coverband Runaway Music auf der sonnigen Terrasse, bei der alle Teilnehmer die drei Tage bei Rock- und Pop-Klängen Revue passieren lassen konnten.

Wer weiß, vielleicht findet sich ja beim nächsten NoNiGo (dem Turnier für alle Noch-Nicht-Golfer/-innen) eine weibliche Golferin, die es schafft, der seit 13 Jahren amtierenden Clubmeisterin Birgit Grocholl die Stirn zu bieten? Das nächste NoNiGo-Turnier ist am 26. August 2018 in Kitzingen. Dabei gibt es tolle Preise im Wert von über 5.000 € gewinnen. Die Ausrüstung wird gestellt, Interessierte müssen lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung mitbringen. Weitere Informationen erhalten interessierte Leser online unter www.golfclub-kitzingen.de oder direkt beim Golfclub Kitzingen e.V., Lailachweg 1, 97318 Kitzingen (Zufahrt über Steigweg / Innopark) Tel: 09321 4956, info@golfclub-kitzingen.de .