"Mein Bester & Ich" im Cineworld Mainfrankenpark

Das Cineworld Mainfrankenpark zeigt am Donnerstag, 28. März, in seinem Film-Café die Überraschungskomödie "Mein Bester & Ich". Beginn ist laut Pressemitteilung um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen aus der Bäckerei Will Kitzingen. Der Film startet um 16 Uhr. "Mein Bester & Ich" ist das hochkarätig besetzte US-Remake der französischen Erfolgskomödie "Ziemlich beste Freunde" aus dem Jahr 2011, die auf der Autobiographie des ehemaligen Pommery-Geschäftsführers Philippe Pozzo di Borgo basiert.

Infos und Karten gibt es bei der Cineworld-Hotline, Tel.: (09302) 931304, an den Ticketkassen sowie im Internet unter www.cineworld-main.de