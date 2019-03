Mehrkosten schmecken dem Gemeinderat nicht

Der Umbau und die Erweiterung des Willanzheimer Schulhauses kommt der Gemeinde einiges teurer als geplant. Alleine die Kitzinger Firma Rank Bau stellte 150 000 Euro mehr in Rechnung, dazu kamen in der Ratssitzung am Montag noch Rechnungsnachträge zweier anderer Firmen. Besonders die 11 000 Euro Mehrkosten für die längere Standzeit des Baukrans schmeckten Bernhard Käppner überhaupt nicht und Robert Krämer forderte Nachverhandlungen.

"Wir haben den Estrich im Gebäude drin und auch die Innenputzarbeiten sind weitgehend erledigt", informierte Planer Matthias Michel vom Architektenbüro Konopatzki & Edelhäuser zum Sachstand des Umbaus der Willanzheimer Schule. Auch die Wärmedämmfassade laufe jetzt und auf der Baustelle gehe es zusehends voran.

Zur Schlussrechnung der Firma Rank Bau erläuterte Matthias Michel, dass sich gegenüber der Auftragssumme der Rechnungsbetrag um 150 000 Euro erhöht habe. Schon bei den Abrissarbeiten sei es losgegangen mit nicht vorhersehbaren Mehrarbeiten und Massenmehrungen. "Die Gründung war ganz erbärmlich bei dem Baukörper und die Firma musste Abstützarbeiten vornehmen", resümierte der Planer. Am gravierendsten habe sich die Massenmehrung bei der Bauzeit niedergeschlagen, weswegen der Baukran viel länger stehen musste, was sich entsprechend in der Rechnung niederschlug. Auch die mangelhafte Gründung des Bestandsgebäudes habe viel Mehrarbeit beschert. Es mussten alleine 20 000 Euro mehr für Beton ausgegeben werden. "Ich sehe wegen des Gründungsproblems einen Großteil der Mehrkosten gerechtfertigt", meinte Matthias Michel.

Auf Vorschlag von Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert werden sich die Vertreter der Gemeinde und des Architekturbüros mit der Firma Rank für Nachverhandlungen zusammensetzen. Einen weiteren Nachtrag der Zimmererfirma Hartmann von 7928 Euro stimmte die Ratsrunde ebenso zu wie dem Nachtrag der Firma Rügener aus Eisingen in Höhe von 4302 Euro für Dämmungsmehrkosten.

Die Ratsrunde vergab den Auftrag für mobile Trennwände für 41 580 Euro an die Firma Hufcor aus Dessau-Roßlau und die Malerarbeiten zum Angebotspreis von 42 579 Euro an die Firma Brückl aus Würzburg. Die Fliesen- und Natursteinarbeiten soll die Firma Göbel aus Würzburg für 72 000 ausführen. Bei allen diesen Gewerken lag die Vergabesumme weit über der Kostenschätzung oder Ausschreibung. "Jetzt schlagen die massiven Verteuerungen auch auf dieser Baustelle durch, nachdem wir bislang verschont geblieben waren", kommentierte Matthias Michel die Entwicklung.

Weitere Themen im Rat waren:

Aktuell wurde im Markt Herrnsheimer Wald ein Schwammspinnerbefall vom Forstamt festgestellt, der Gemeinderat stimmte der Befliegungsbekämpfung zu.

Die Bürgermeisterin informierte über die Errichtung einer Hochfrequenzanlage im ehemaligen Gasthaus Schwarzer Adler durch den Mobilfunkbetreiber Vodafone. Die bisherige Anlage soll gemäß dem Bayerischen Mobilfunkpakt zu einer LTE-Anlage ausgebaut werden.

Die Ratsrunde stimmte dem Antrag der katholischen Kirchenstiftung auf einen Zuschuss zur Restaurierung von fünf Pfarrchroniken zu. Dazu gewährt die Gemeinde den Betrag von 200 Euro.

Die Gemeinde Willanzheim beteiligt sich mit dem Betrag von 5000 Euro am Leader-Projekt Netzwerk Jüdischer Friedhof Rödelsee.

Die Bürgermeisterin gab die Anordnung für die Flurgänge der Siebener bekannt. Die Siebener sind in Hüttenheim ab dem 30. April statt und in Willanzheim und Markt Herrnsheim ab dem 4. Mai.