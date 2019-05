Wiesentheid vor 1 Stunde

Mehrgenerationenfest am 5. Mai

Am Sonntag, 5. Mai, findet in Wiesentheid das Mehrgenerationenfest statt. Los geht es um 14 Uhr mit einer Vorführung aller Wiesentheider Kindergartenkinder. Am Nachmittag gibt es laut Mitteilung ein buntes Programm an Spielen und Unterhaltung. Die Fest-Organisatoren sind die Kindergärten Hortus Mariae und St. Mauritius, die Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze und der Familienstützpunkt.