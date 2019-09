Mehrere Wildunfälle am Wochenende

Ein 30-jähriger Mann fuhr am Sonntagabend mit seinem Seat die B 286 von Wiesentheid kommend in Richtung Rüdenhausen entlang. Auf Höhe der Ortschaft Wiesentheid sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von seinem Wagen erfasst. Am Fahrzeug entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 2000 Euro.

In der Sonntagnacht fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Audi auf der B 286 von Neuses kommend in Richtung Wiesentheid. Kurz vor der Ortschaft sprang ein Tier auf die Fahrbahn und wurde vom Wagen erfasst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.