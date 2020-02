Kitzingen vor 1 Stunde

Mehrere Fahrzeuge am Bleichwasen in Kitzingen beschädigt

In der Zeit von Mittwoch um 18 Uhr bis Donnerstag um 6 Uhr wurden am Bleichwasen in Kitzingen mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Bislang unbekannte Täter traten vermutlich mit ihren Füßen an insgesamt 15 geparkten Fahrzeugen beide Außenspiegel ab, schreibt die Polizei. Sämtliche Fahrzeuge waren auf dem geteerten Parkplatz am Bleichwasen abgestellt. Der genaue Schaden ist derzeit noch nicht bekannt, könnte jedoch um die 4000 Euro liegen.