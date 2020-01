Mehrere Fahrerfluchten am Wochenende

Mehrere Fahrerfluchten wurden der Kitzinger Polizei am Wochenende gemeldet. Am Freitag zwischen 10 und 18.15 Uhr streifte in der Landwehrstraße in Kitzingen ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Volkswagen und beschädigte die Fahrertür und den linken Außenspiegel. Den Schaden schätzt die Polizei auf 400 Euro.

Von Freitag auf Samstag war ein schwarzer Audi in Hüttenheim ordnungsgemäß geparkt. Als der Fahrer am Samstag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass das linke Heck beschädigt ist. Schaden laut Polizei: 2000 Euro.

Am Samstag zwischen 8.50 und 14.45 Uhr parkte ein Fahrer seinen Golf im ConneKT anlässlich des Berufsinformationstages. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte dieser fest, dass die linke hintere Tür zerkratzt war. Der Schaden wird von der Polizei auf 250 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.