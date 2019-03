Mehrere Autos zerkratzt

Zwischen Donnerstag und Montag wurde in der Alte Poststraße in Kitzingen drei Fahrzeuge durch einen unbekannten Täter verkratzt. Es wurden laut Polizeibericht jeweils die rechten Fahrzeugseiten verkratzt. Die Schäden werden auf etwa 1800 Euro beziffert. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.