Marktsteft vor 40 Minuten

Mehrere Autos in Marktsteft zerkratzt

In der Herrnstraße in Marktsteft wurden laut Polizeibericht in der Nacht zum Samstag zwischen 21 und 5 Uhr vier hintereinander geparkte Pkw zerkratzt. An einem silbernen Polo wurde die Motorhaube und die Fahrertür zerkratzt (Schaden: 3500 Euro), an einem weiteren silbernen Polo die Fahrertür (Schaden: 2500 Euro), an einem schwarzen Peugeot die Fahrertür (Schaden: 2500 Euro) und an einem blauen VW Sharan die Fahrertür und die hintere rechte Tür (Schaden: 4000 Euro). Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.