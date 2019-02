Mehr Schwerlastverkehr verärgert Anwohner

Wenn der Verkehr im Ort durch parkende Fahrzeuge behindert wird, macht sich nicht nur Unmut in der Bevölkerung, sondern auch im Marktgemeinderat breit. In der Ratssitzung am Dienstagabend gaben verschiedene Parksituationen Anlass zu Kritik, die auch in den Aussagen von Ratsmitgliedern nach Gesprächen mit den Langemern deutlich wurde.

Erneut wurde von Anwohnern der Schwarzacher Straße und der Bahnhofstraße das hohe Verkehrsaufkommen und der zunehmende Schwerlastverkehr bemängelt. Zudem würde durch parkende Pkw der Verkehrsfluss behindert. "Durch das Parkverhalten wird die Situation verschärft", zitierte ein Ratsmitglied einen Anwohner. Bürgermeister Karl Höchner forderte die Parker auf, ihre Karossen im Hof abzustellen. Unmut im Ort gibt es schon längerer Zeit über einen ein Lkw, der auf der Hauptstraße im Oberdorf geparkt wird und nach Aussage von Ratsmitgliedern für die Gefährdung des Straßenverkehrs ursächlich ist, da man beim Vorbeifahren erst rechts am Lkw vorbeischauen muss, um weiterfahren zu können.

Da ein Parkverbot die gesamte Hauptstraße betreffen würde, suchte man im Rat noch nach einer Lösung, um das Parken des Lkw abstellen zu können. Oskar Saum schlug ein eingeschränktes Halteverbot vor, worüber man im Rat noch nachdenken wird. Ebenfalls nicht erfreut ist die Ratsrunde über das zeitweise Parken eines Busses auf dem Gehsteig bei der Einfahrt in die Albertshöfer Straße. Ein Gespräch mit dem Omnibusunternehmer wurde angeregt.

Der Sturm am 23. September hat anscheinend auch am Großlangheimer Kirchturm Spuren hinterlassen, da die Glockenstube nass ist, wie Bürgermeister Höchner berichtete. Nachdem 2002 eine komplette Neueindeckung erfolgt ist, soll das damals beauftragte Unternehmen den Schaden feststellen, "da die Gemeinde für die Turmhaube zuständig ist", schlug der Bürgermeister vor. Da es anscheinend auch auf dem Dach der Kirche, für das die Kirchenverwaltung zuständig ist, Schäden gab, regte Höchner eine Inneneinsicht von Turm und Dach mittels Drohne durch das Bedachungsunternehmen an. Im Rat einigte man sich darauf, dass nach Feststellung des Schadens ein Kostenvoranschlag entgegen genommen werden soll.