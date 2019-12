Mehr Platz für den Nenzenheimer Kindergarten

Die ehemalige Diakoniestation in Nenzenheim steht seit einem halben Jahr leer, weil die Station nach Markt Einersheim umgezogen ist. Jetzt lud Iphofens Bürgermeister Josef Mend die Mitglieder des Bauausschusses zum Ortstermin in das leer stehende Gebäude, "um ihnen ein Gespür für die Räumlichkeiten zu geben", so das Stadtoberhaupt. Nach kurzer Beratung zeigte sich das Gremium offen für Ideen und Wünsche der Kindergartenleitung, da sich die Einrichtung in direkter Nachbarschaft befindet.

"Ab Donnerstag sind wir Besitzer des Gebäudes", erklärte Josef Mend und er zeigte auf, welche beengte Situation im Kindergarten herrscht. Da der Kindergarten gleich das Nachbargebäude ist, würde sich eine Nutzung der ehemaligen Diakoniestation anbieten. Ob ein Intensivraum für die Vorschulkinder, ein Raum für Essen und Kochtage und diverse andere Nutzungsformen könnte sich das Kindergarten-Team vorstellen. "Der Kindergarten hat schon keine einfache Raumsituation hier in Nenzenheim", meinte der Bürgermeister und die Nenzenheimer Ratsmitglieder Bernd Hartmann und Alexander Hansch pflichteten ihm bei.

Gerhard Heubach fragte nach, ob mit dem zusätzlichen Gebäude im Besitz der Stadt eine weitere Krippengruppe untergebracht werden könnte. Dem entgegnete Josef Mend, dass das Wahlrecht der Eltern es schwierig mache, die Kinder zu dirigieren. "Wenn in Mönchsondheim und Nenzenheim der Bedarf gegeben ist, dann wäre das machbar, ansonsten würde es wenig Sinn ergeben", sagte Josef Mend. Das Gremium beschloss, dem Kindergarten-Team die Möglichkeiten zu geben, um die Raumsituation zu verbessern.

