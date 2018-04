Mehr Grün in der Ortsmitte

Aus nichtöffentlicher Sitzung gab Bürgermeister-Stellvertreter Horst Kohlberger bekannt, dass die Gemeinde das Angebot zum Kauf eines historischen Hängekarussells nicht angenommen hat, da bei den örtlichen Festveranstaltern kein Interesse bekundet wurde. Gründe seien Fragen zu Unterstellung, Auf- und Abbau sowie zu den laufenden Wartungskosten gewesen.

Für die Bodenauffüllung bei den Weinbergen muss der Besitzer noch bis Mitte Mai einen Bauantrag bei der Gemeinde einreichen. Des Weiteren hatte der Gemeinderat nichtöffentlich beschlossen, trotz kostengünstigerer Sanierung der evangelischen Kirche den Maximalzuschuss von 41 000 Euro zu gewähren.

Der Gemeinderat Rödelsee stimmte in seiner Sitzung am Montag Änderungen bei den Planungen zum barrierefreien Ausbau der Ortsmitte zu. So soll der Bereich der Schloßstraße eine Aufwertung durch weitere Pflanzecken samt Anpflanzung von Bäumen erfahren. Die Gefahrenstelle an der Ecke Schloßstraße/Großlangheimer Straße soll entschärft werden. Zudem sollen an der katholischen Kirche weitere Grünflächen entstehen und Bäume gepflanzt werden. Beim Löwenhof soll ein Behindertenstellplatz entstehen sowie Pflanzflächen angelegt und Bäume gepflanzt werden.