Mehr Graffiti in der Stadt?

Jürgen Krenzer ist begeistert. Und er ist nicht der Einzige. Ein unansehnlicher Container hat sich innerhalb weniger Stunden in einen farbenfrohen Hingucker verwandelt. Santino Schadt und Justin Bauer sei Dank.

„Das Graffiti soll die lebensfrohe Art der Vereinsmitglieder und deren vierbeiniger Begleiter symbolisieren.“ Santino Schadt und Justin Bauer, Sprayer

S

eit sechs Jahren gibt es den Hundesportverein HSV Fellbündel Pik-Ass e.V. Die ersten Jahre trafen sich die 64 Mitglieder auf ihrem Vereinsgelände in Albertshofen. Dann mussten sie weichen – und fanden im Innopark in Kitzingen ein neues Zuhause. Rund um das ehemalige Casino der US-Amerikaner dürfen sie die Freiflächen für ihre Trainingseinheiten und Kurse nutzen. „Wir halten das Areal sauber“, erklärt Vereinsmitglied Krenzer, der sich einbringt, wo er nur kann. Als ein WC-Container benötigt wurde, machte er sich im Internet auf die Suche und wurde schnell fündig. Der Preis stimmte, aber die Optik ließ zu wünschen übrig. „Wie solche Container halt ausschauen“, meint er und zückt sein Handy. Darauf zu sehen: Der Container in seinem Urzustand. Vergilbte Blechwände, Schmierereien innen und außen. Kein Vergleich zu dem Bild, das Jürgen Krenzer ausgedruckt hat. Darauf sind zwei junge Männer zu sehen, die sichtlich stolz vor ihrem Werk knien und in die Kamera lächeln.

Santino Schadt und Justin Bauer haben den Container auf Wunsch des Vereins mit Graffiti besprüht. Kostenlos. „Sie waren Feuer und Flamme“, freut sich Krenzer. Über das Motiv hatten sich die beiden im Vorfeld so ihre Gedanken gemacht. Zu sehen ist die Entwicklung des Hundes vom einst gefürchteten Jäger der Wälder hin zum treuen Freund des Menschen, eingebettet in eine Gebirgslandschaft. „Das Graffiti soll die lebensfrohe Art der Vereinsmitglieder und deren vierbeiniger Begleiter symbolisieren“, erklären die beiden Kitzinger.

Für Jürgen Krenzen grenzt die Verwandlung des hässlichen WC-Containers an Magie. „Innerhalb von 15 Stunden hat sich der Container vollkommen verwandelt“, sagt er. Die beiden jungen Männer hätten ohne konkrete Vorlage gesprayt. „Die hatten alles im Kopf. Wahnsinn.“

Der Verein will sich nun bei den beiden Graffiti-Sprayern, die ebenfalls Hundebesitzer sind, bedanken. Zum Einen mit der Möglichkeit an einer kostenlosen Teilnahme an Fortbildungen, zum anderen mit einer Einladung zum Weihnachtsessen. Krenzer kann sich überdies vorstellen, dass Santino Schadt und Justin Bauer ihre Kunst auch in anderen Bereichen der Stadt anwenden. Unansehnliche Ecken gebe es in Kitzingen sicher ein paar. „Die beiden könnten diese Bereiche verschönern“, sagt er. Dem Stadtrat will er seinen Vorschlag unterbreiten. Farbenfrohe Ecken könnten Kitzingen nicht schaden.