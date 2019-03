Mehr Flächen für Insekten im Stadtgebiet

Es gibt in Kommunen viele Flächen, deren ökologisches Potenzial noch ungenutzt ist. Mehr Blühflächen auf öffentlichem Grund hatte sich deshalb die Mainbernheimer SPD-Stadtratsfraktion gewünscht, weswegen dafür auch Geld im Haushalt vorgesehen ist. In der Stadtratssitzung am Donnerstag stellte Philip Grötsch vom Bauhof grundsätzliche Überlegungen und konkrete Möglichkeiten für bestimmte Standorte vor.

Mit Blick auf das Insektensterben betonte Grötsch: "Es ist wichtig, das Verhalten zu ändern." In der Stadt und in der Mainbernheimer Flur sieht Grötsch viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Flächen könne man aufwerten oder sie fachgerecht pflegen. Mit einfachen Dingen wie Insektenhotels, Lesesteinhaufen, Nisthilfen oder den Verzicht auch chemische Mittel lasse sich viel bewirken.

Grötsch weiß, dass die Bevölkerung auch mitgenommen werden muss, um Akzeptanz dafür zu bekommen, "wenn etwas mal stehen bleibt und nicht gleich gemäht wird". Dem stimmte auch Bürgermeister Peter Kraus zu, weswegen die Bürger informiert werden müssen, zum Beispiel bei der nächsten Bürgerversammlung.

"Lieber viele kleine Schritte, als alles auf einmal", riet Grötsch, der auch dafür warb, dass jeder selbst auch in seinem Umfeld etwas für die Artenvielfalt tut. "Blühflächen sind nicht das Allheilmittel" , weiß er auch und setzt deswegen auf eine Maßnahmen-Mischung. Blühflächen könnten aber bei den Gärten an der Rödelseer Straße entstehen. Bei den Steininseln würde er dagegen mit der Pflanzung einzelner Stauden eine Verbesserung erreichen wollen.

Bei bestehenden Rasenflächen wie zum Beispiel am Heßbergplatz könnte er sich vorstellen, einen Großteil der Fläche stehen zu lassen und eine einmalige Mahd zu machen. Am Bach an der Kellermühle würde er einen ein Meter breiten Pufferstreifen zum Bach stehen lassen. Auch bei den Hängen bei den Spielplätzen an der Stadtmauer und am Steinberg oder bei den Hängen entlang des Holzgrabens schlug er eine Mahd pro Jahr vor. Weg- oder Feldränder beziehungsweise Bachsäume sollten entweder gar nicht oder erst sehr spät gemulcht werden.

Angeregt wurde im Gremium, dass Grötsch den Vortrag auch bei der Bürgerversammlung hält. Auch bei anderen Veranstaltungen, zum Beispiel bei der Jagdgenossenversammlung, sollte für mehr Flächen für Insekten geworben werden.

Einstimmig erteilte der Stadtrat Mainbernheim sein Einvernehmen zu vielen Bauvorhaben. Sechs Einfamilien- beziehungsweise Wohnhäuser sollen neu entstehen. Zwei Bauvorhaben im Bereich Am Zahn erhielten nicht die Zustimmung des Rates, da hier in den Grünstreifen eingegriffen worden wäre.

Einstimmig war der Stadtrat für die weitere Förderung der Kommunalen Allianz Südost 7/22. Die Stelle der scheidenden Allianzmanagerin, die in die Privatwirtschaft wechselt, ist laut Bürgermeister Peter Kraus ausgeschrieben. Künftig wird die Allianzmanagerin oder der -manager bei der Stadt Mainbernheim angestellt sein. Die Verträge mit der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen über die Räume oder Sachmittel werden übernommen.

Unter Verschiedenes waren eine neue Rutsche für einen Spielplatz ebenso Thema wie geparkte Anhänger und weitere Fahrzeuge. Auf die "Dauerparker" wird man künftig ein strengeres Auge haben.