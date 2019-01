Mehr Arbeitslose im Januar

„Mit der Winterarbeitslosigkeit in vielen Außenberufen, dem Ende des Weihnachtsgeschäftes und dem Quartalsende hat die Zahl der arbeitslosen Menschen im Januar deutlich zugenommen“, fasst Stefan Beil, Leiter der Agentur für Arbeit Würzburg, die aktuelle Entwicklung zusammen. „Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit ist typisch für den Januar und entspricht dem üblichen Saisonverlauf. Allerdings fiel der Anstieg geringer aus als in den vorangegangenen Jahren. Die Entwicklung ist ein Beleg dafür, dass sich der regionale Arbeitsmarkt nach wie vor in einer guten Verfassung befindet“, stellt Beil fest.

Weniger freie Arbeitsstellen gemeldet

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Kitzingen ist von Dezember auf Januar um 233 auf 1290 Personen gestiegen. Das waren 107 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Januar 2,5 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 2,7 Prozent. Dabei meldeten sich 621 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 16 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 390 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–10). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Januar um 111 Stellen auf 921 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 42 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Januar 134 neue Arbeitsstellen, 32 weniger als vor einem Jahr.