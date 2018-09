Mehr Arbeitslose im August

Im August stieg die Arbeitslosigkeit in allen Regionen des Agenturbezirks Würzburg an. Der Landkreis Kitzingen verzeichnete mit 13,6 Prozent die deutlichste Veränderung. Der Arbeitslosenbestand wuchs laut Pressemeldung der Agentur um 140 Personen auf 1200 an. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich dadurch um 0,3 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent. Zum Vergleich: Im August 2017 errechnete sich auf der Basis von 1350 Arbeitslosen noch eine Quote von 2,6 Prozent.

Von Oktober bis August haben im Agenturbezirk 3590 Jugendliche die Berufsberatung bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle eingeschaltet. Das entspricht einem Anstieg um 230 oder knapp sechs Prozent gegenüber 2017. Die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen hat sich im gleichen Zeitraum um 200 oder fünf Prozent auf 4260 erhöht. Aktuell waren noch 460 junge Menschen auf der Suche nach einer Lehrstelle. Ihnen standen noch 1140 freie Ausbildungsstellen zur Verfügung. Rein rechnerisch kamen damit auf 100 unversorgte Bewerber 249 freie Ausbildungsstellen.